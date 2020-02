Harga Tiket, Jadwal & Live Streaming Persib vs Barito Putera di Laga Ujicoba Jelang Liga 1 2020

Harga Tiket, Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Barito Putera di laga ujicoba via TV Online Youtube Persib disajikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Persib Bandung vs Barito Putera di laga ujicoba tersaji pada Selasa (11/2/2020) namun tidak disiarkan langsung TV Nasional



Live Streaming Youtube Persib Official menyajikan Siaran Langsung Persib Bandung vs Barito Putera di laga ujicoba mulai pukul 18.30 WIB.

Persib Bandung vs Barito Putera dalam laga uji coba akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Live Streaming Online Persib vs Barito Putera bisa dipantau terus di akun YouTube Official Persib.

Jelang laga Persib vs Barito Putera, Pelatih Persib, Robert Alberts memprediksi pertandingan persahabatan ini akan menjadi laga yang menarik.

Kedua tim yang sedang dalam persiapan menghadapi kompetisi menurutnya akan tampil dengan kemampuan terbaiknya. Sebab, PERSIB dan Barito ingin melihat sejauh mana hasil persiapan yang telah lakukan.

"Akan menjadi laga menarik. Ini akan menjadi laga untuk mengukur tim untuk menatap liga musim 2020. Ini untuk melihat apa yang sudah kami lakukan sejauh ini," kata Robert dalam jumpa pers yang dikutip dari laman resmi Persib, Senin (10/2/2020)

Robert pun menyatakan masih terus mencoba mencari formasi terbaik untuk patokan selama mengarungi kompetisi Liga 1 musim ini. Pelatih asal Belanda ini berharap para pemain tampil lebih baik dari laga pramusim sebelumnya.

"Kami ingin melihat perbaikan kondisi fisik. Kami juga mencari formasi terbaik dan kombinasi terbaik," ucapnya.

* Link Live Streaming Persib Bandung vs Barito Putera di laga ujicoba :