Sasar Kaum Milenial, BTN Banjarmasin Luncurkan KPR Gaess 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mempunyai rumah dengan harga terjangkau merupakan impian kaum milenial, mengingat mereka menjadi generasi yang diprediksi bakal kesulitan mendapatkan properti, karena faktor gaya hidup dan keterjangkauan harga porperti itu sendiri.

Seperti diungkapkan Muhammad, yang menargetkan memiliki rumah dalam waktu dekat ini, sebelum berumahtangga.

"Saat ini saya beli sepeda motor secara kredit dan setelah lunas baru mengkredit rumah," papar lelaki berusia 24 tahun ini.

Diakui karyawan swasta ini, dengan adanya kredit rumah buat kaum milineal dengan harga terjangkau dan kualitas cukup bagus, sangat membantu pihaknya.

"Intinya rumah yang ditawarkan itu cukup bagus dan harganya terjangkau buat kaum muda seperti kami," tegas Muhammad.

• VIDEO Diblender, Dibakar dan Dipotong, Barang Bukti 50 Perkara Tindak Pidana di Balangan Dimusnahkan

• Remaja di Batola Bocor Jantung, ASN Kumpulkan Bantuan Sebesar Rp.51.513.000 untuk Biaya Pengobatan

• Nama Syahrini Terseret, Anji Manji Ngamuk pada Penyanyi yang Minta Lagu Murah Padahal Gayanya Glamor

• Aksi Dewi Perssik Hamburkan Uang Saat Isu Dipecat dari LIDA 2020, Ini Nasibnya, Iis Dahlia & Soimah

Terpisah Brand Manager (BM) Bank Tabungan Negara (BTN) Banjarmasin, Cahya Pribadi, Senin (17/4/2020) mengatakan BTN ada mengeluarkan program baru, Home Ownership Program for Employee (HOPE).

"Program ini menawarkan properti dengan harga terjangkau yang target pemasarannya untuk generasi milenial. Nama programnya, KPR Gaesss diberikan untuk milenial," paparnya.

Dijelaskan Cahya, ada pun syarat bagi kaum yang ingin mengambil KPR ini diberikan bagi debitur fixed income, masa kerja minimal 1 tahun.

"Uang muka mulai dari 1 persen (S & K berlaku). Rentang usia pemohon dari 21-35 tahun. Maksimal plafond kredit tidak dibatasi, sesuai dengan kemampuan pemohon, maksimal kredit 30 tahun dan suku bunga 8,99% fix 2 tahun," ucap Cahya.

Ada pun simulasi angsuran, lanjut Cahya, yang jangka waktu maksimal 30 tahun dengan bunga 8,99% fix rate dua tahun. Misalnya, harga rumah Rp 200 juta per bulannya Rp 1.620.000, Rp 300 juta per bulannya Rp 2.430.000 dan Rp 400 juta per bulannya Rp 3.240.000.