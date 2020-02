Skor 0-1! Hasil Persebaya vs Arema FC di Babak Pertama Live MNCTV, Johan Farizi Cetak Gol

LIVE Streaming TV Online dan Live Streaming Arema FC vs Perssebaya Surabaya di Piala Gubernur Jatim 2020, Live Streaming MNC TV dan Link Youtube MNC TV

Hasil Sementara jelang Babak Pertama berakhir di Semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 tersaji malam ini.



BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Siaran Langsung Arema vs Persebaya di Semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 atau Derbi Jatim tersaji mulai Selasa (18/2/2020) sore ini. Hasil pada babak pertama hingga menit 15 adalah 0-1.

Arema FC vs Persebaya Surabaya di Semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 atau Derby Jatim yang akan dihelat mulai pukul 15.30 Wib.

Selain Siaran Langsung MNCTV, Link Live Streaming Arema vs Persebaya di Semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 atau Derbi Jatim dapat diakses di Rctiplus.com atau via Live Streaming MNC TV di akun Youtube MNC TV Official.

Skor 0-1 antara Persebaya Surabaya vs Arema FC di di Stadion Soprijadi, Blitar dicetak oleh Johan Farizi (3') pada Selasa (18/2/2020).

Pertandingan Persebaya vs Arema FC dijadwalkan disiarkan langsung (live) MNCTV.

Baru tiga menit babak pertama berjalan, Arema FC langsung menciptakan peluang melalui tendangan bebas.

Oh In-kyun berhasil melesatkan bola mengarah ke gawang namun masih bisa ditepis kiper Persebaya, Rivky Mokodompit.

Bola rebound berhasil disepak pemain Arema, namun masih bisa kembali diantisipasi.

Rebound selanjutnya berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Johan Farizi dan mengubah skor menjadi 0-1.