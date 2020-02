PT Adaro Indonesia Berikan Penghargaan Kepada Penggerak Program CSR

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG – Suasana haru mengawali acara pemberian penghargaan dalam Adaro CSR Award (ACA), saat pembawa acara menyebutkan nominasi untuk penghargaan The Best Fasilitator yang akhirnya diraih oleh (alm) Ahmad Fadeli dari Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Penerima penghargaan diwakili oleh sang istri yang menyampaikan ucapan terima kasih dan menceritakan perjuangan (alm) Ahmad Fadeli dalam melakukan pembinaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Tabalong.

Salah satu penghargaan juga diberikan kepada The Best PPM Kesehatan yang diraih oleh Margaritawati yang mengelola Posyandu terpadu terintegrasi Desa Ambahai, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel.

Posyandu ini berada di daerah terpencil yang berada di daerah rawa dan cukup sulit untuk menjangkau karena hanya bisa dikunjungi menggunakan transportasi air.

Lokasinya yang sangat jauh, perlu perjuangan untuk penjaga kesehatan ibu dan anak dalam kegiatan Posyandunya.

Adaro CSR Award (ACA) digelar di Hotel Aston, Tanjung, Tabalong, Kalsel, Selasa (25/02/2020).

CSR Department Head PT Adaro Indonesia, Leny Marlina, mengatakan, kegiatan ini wujud kebersamaan dan rasa terimakasih Adaro pada para lokal hero yang selama ini turut menghadirkan energi positif pada lingkungan sekitarnya.

“Untuk menentukan pemenang tidaklah mudah, dari 150 kegiatan yang terdiri dari 60 nominator di enam kabupaten, dan diharapkan ini bisa menjadi penyemangat bagi yang lainnya,” ujarnya.

Kriteria untuk penilaian diantaranya kegiatan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang luas untuk individu da kelompok, berperan aktif dalam mengembangkan wilayah atau kelompoknya serta mampu menjadi inspirasi untuk lokal hero atau penerima manfaat lainnya.

ACA 2020 diberikan 8 penghargaan pada perorangan, lembaga, dan lokal hero setempat, yaitu The Best PPM Pendidikan, The Best PPM Kesehatan, The Best PPM Pendapatan Riil, The Best Kemandirian Ekonomi, The Best Sosial Budaya, The Best Kesempatan Pengelolaan Lingkungan, The Best Pembentukan Kelembagaan dan The Best Pembangunan Infrastruktur Penunjang.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Yuhani yang mewakili Bupati Tabalong, mengatakan, sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia di tengah masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat dari enam kabupaten yang menjadi sasaran program CSR, yaitu Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara (HSU), Barito Kuala, Barito Selatan dan Barito Timur.

General Manager External Relations PT Adaro Indonesia Rizki Dartaman juga hadir dan memberikan sambutan beserta Dinas ESDM Kalimantan Selatan yang diwakili Gunawan Harjito.

(Banjarmasinpost.co.id/ Reni Kurniawati)