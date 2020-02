BCL Kenakan Pakaian Serba Hitam dan Rambut Tergerai saat Duet dengan Chistian Bautista, Move On?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi asal Filipina, Christian Bautista ciptakan suasana romantis saat membuka konser bertajuk Romantic Valentine Concert with Ronan Keating dan Christian Bautista.

Lagu "Since I Found You" menjadi lagu pertama yang dibawakan Christian Bautista dalam konser yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman, Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (29/2/2020) malam.

Kemudian, disusul dengan lagu "Hands to Heaven" dan lagu hits-nya "The Way You Look At Me".

Kejutan datang saat Christian menyebut sosok teman duet yang awalnya sulit ia temukan dalam bernyanyi.

Apalagi, setelah namanya terlanjur melambung dengan menyanyikan lagu-lagu romantis.

"Saya berpikir lagu apa yang bisa saya nyanyikan setelah lagu 'The Way You Look At Me' dan 'Hands to Heaven'," ujar Christian,

"Sampai akhirnya saya menemukan penyanyi ini. Dia wanita yang kuat, cantik, berani," ujar Christian.

Bunga Citra Lestari (BCL) pun kemudian muncul di atas panggung.

Masih dalam suasana berduka setelah meninggalnya sang suami Ashraf Sinclair, BCL terlihat menganakan pakaian serba hitam, dan rambut yang dibiarkan tergerai.

Terlihat tersenyum, Bunga memulai menyanyikan lagu duetnya bersama Christian Bautista yang berujudul "Tetaplah Dihatiku".

Dengan penuh penghayatan, BCL berusaha tetap profesional saat berduet dengan Chistian Bautista.

Seperti diketahui, ini adalah panggung kedua BCL selepas ditinggal oleh Ashraf Sinclair.

Sebelumnya, BCL tampil penuh emosional di SQ Dome pada Jumat (28/2/2020) malam.

