LINK Mola TV! Live Streaming Watford vs Liverpool TV Online Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Watford vs Liverpool di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Menghadapi Liverpool, Pelatih Watford, Pearson harus memutar otak untuk menemukan kembali racikan terbaik bagi The Hornets, julukan Watford.

Terlebih jika ingin timnya bertahan di liga yang semakin kompetitif ini. Seperti yang dia lakukan dulu, saat menuntun Leicester, Southampton dan West Bromwich Albion, menghindar dari posisi sulit di klasemen.

Sementara itu, Liverpool sendiri sedang berada di atas angin. Sepanjang musim ini, Mohamed Salah dkk mendominasi kompetisi.

Di lima partai tandang yang mereka lakoni, The Reds mencatat rekor sempurna tanpa kekalahan.

Juergen Klopp sebagai pembesut Liverpool akan tetap menurunkan starting eleven terbaik saat bertamu ke kandang Watford.

Pasalnya, dia tak ingin the Reds menemui nasib seperti the Red Devils, takluk di tangan Watford yang menunjukkan keperkasaannya di hadapan para pendukung fanatiknya.