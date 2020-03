LINK Streaming Indosiar! Live Streaming Persib vs Persela Liga 1 2020, TV Online UseeTV & Vidio.com

Live Streaming Persib Bandung vs Persela Liga 1 2020, Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming TV Online Usee TV

Link Live Streaming Indosiar sore ini sajikan laga Persib Bandung vs Persela Lamongan atau Live Streaming Persib Bandung vs Persela di Pekan 1 Liga 1 2020 Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming UseeTV (Berbayar).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Persib vs Persela di Liga 1 2020 Pekan 1 Minggu (1/3/2020) via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Usee TV.

Live Streaming TV Online Vidio.com menayangkan pertandingan Persib Bandung vs Persela Lamongan atau Live Streaming Persib Bandung vs Persela di Liga 1 2020 akan tayang via Live Streaming Indosiar mulai pukul 18.25 Wib pada dan bisa pula disaksikan via Live Streaming UseeTV.

Link Live Streaming Persib vs Persela tak hanya disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, namun bisa juga diakses via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Usee TV.

Persib Bandung akan memulai kompetisi Liga 1 2020 dengan menjamu Persela Lamongan di Stadion Si Jalak Harupat.

Persib Bandung bertekad membalas kekalahan kandang musim lalu dari Persela Lamongan.

Dilansir dari Tribun Jabar, musim lalu secara mengejutkan Persib Bandung ditekuk 2-0 oleh Persela.

Kali ini Persib berbenah dengan mendatangkan 7 pemain baru, 1 di antaranya dari tim junior.

Dua penyerang asing langsung didatangkan untuk diduetkan di lini depan.

Keduanya adalah Geoffrey Castillion dan Wander Luiz.

