Jadwal Live Streaming TVRI All England 2020, Siaran Langsung Mulai Rabu (11/3) Marcus/Kevin Main

Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra Live Video Streaming TVRI Babak Final Indonesia Masters 2020

Jadwal Siaran Langsung All England 2020 via Live Streaming TVRI tersaji mulai Rabu (11/3) di Live Streaming TV Online www.tvri.id.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live Streaming All England 2020 dan Siaran Langsung TVRI, Marcus/Kevin & Ahsan/Hendra berlaga mulai Rabu (11/3/2020). Cek juga website penyedia streaming Turnamen Badminton di antaranya Youtube BWF.

Siaran Langsung All England 2020 dapat disaksikan via Live Streaming TVRI di Live Streaming TV Online www.tvri.id

Ajang All England 2020 dapat ditonton via Siaran Langsung TVRI, sedangkan link Live Streaming All England 2020 dapat diakses di website penyedia streaming bulutangkis di antaranya Youtube BWF.

Turnamen bulu tangkis tertua di dunia, All England Open 2020, dipastikan tetap digelar sesuai jadwal pada 11-15 Maret mendatang. Hal ini diumumkan di situs resmi All England Open, Selasa (3/3/2020) waktu setempat.

Sebelumnya, All England Open 2020 sempat terancam ditunda sampai dibatalkan karena wabah virus corona (Covid-19).

Federasi Badminton Inggris pada akhirnya memutuskan tetap menggelar All England Open 2020 sesuai jadwal setelah berkonsultasi dengan pemerintah setempat.

Sebanyak 15 wakil Indonesia akan mengikuti turnamen yang masuk BWF World Tour Super 1000 ini.

Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, dipastikan langsung melangkah ke babak kedua All England Open 2020.

Hal tersebut dipastikan setelah calon lawan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy (India) dan lima pebulu tangkis India lainnya menyatakan mundur dari turnamen All England Open 2020