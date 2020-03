Niat 'Jahil' Baim Wong ke Choi Siwon Terungkap Lewat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Choi Siwon mendatangi kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Baim Wong mengutarakan 'niat jahilnya' pada artis asal Korea Selatan tersebut, Selasa (10/3/2020).

Beberapa waktu yang lalu, aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Siwon sempat berkunjung ke Indonesia dan mendatangi kediaman Raffi Ahmad-Nagita Slavina.

Sontak saja, kedatangan Siwon ke rumah sahabat Baim Wong itu menimbulkan reaksi dari banyak pihak mulai dari warganet biasa sampai para selebriti.

Pun juga Baim Wong. Suami Paula Verhoeven itu bahkan sampai mengutarakan keinginannya menjahili Siwon.

Raffi dan Gigi sendiri dinilai cukup beruntung bisa bertemu langsung dengan sosok Siwon.

Di hari yang sama, Raffi Ahmad lalu membagikan video singkat momen pamitan dirinya dan Siwon.

"Siwon, thanks for coming to Andara, to my house (Makasih ya Siwon udah mampir ke rumah gue di Andara)," ujar Raffi Ahmad.

"Thank you for having me(Makasih juga udah disambut)," sahut Siwon.

"My pleasure (dengan senang hati)," balas Raffi.

"Next time...(selanjutnya)," timpal Nagita.