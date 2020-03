VIDEO 33 Tersangka Diringkus Satresnarkoba Polres Tanahbumbu Selama Operasi Antik Intan 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sebanyak 33 tersangka diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Tanahbumbu selama operasi Antik Intan 2020, 4 di antaranya adalah perempuan.

Dari jumlah tersangka itu juga, ada sebanyak 29 kasus dan 4 TO yang berhasil diungkap.

Semua tersangka dan barang bukti ditampilkan di kegiatan press rilis Operasi Antik Intan 2020 di pendopo Polres Tanahbumbu yang dipimpin Kabag Ops, Kompol Yulianor Abdi didampingi Kasat Narkoba Iptu Frederikus Salama, pada Jumat (13/3/2020).

Dari hasil tersebut, barang bukti yang diamankan ada sebanyak 100,42 gram, ekstasinya sebanyak 4 butir dan dekstro ada sebanyak 300 butir serta obat daftar G ada sebanyak 1.492 butir.

"Selama operasi ini berlangsung dari 21 Februari hingga 5 Maret, dari 33 tersangka semuanya adalah warga Tanahbumbu," kata Kabag Ops mewakili Kapolres Tanahbumbu AKBP Sugianto Marweki SIK.

Menurut Kompol Yulianor, dari target yang ditetapkan Polda Kalimantan Selatan sebanyak 4 TO, berhasil dituntaskan semua sesuai penetapan. Satres Narkoba Polres Tanahbumbu, bisa menangkap semua TO dan banyak tersangka lainnya yang diluar TO.

Dari angka tersebut, terlihat masih tingginya kasus narkotika di wilayah Kabupaten Tanahbumbu. Sementara jaringan pengedar ini masih terus didalami jajaran narkoba Polres Tanbu.

"Untuk jaringannya masih terputus dan masih terus dilakukan penyelidikan terkait asal muasal barang yang masuk ke wilayah kabupaten Tanahbumbu ini," katanya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tanbu, Iptu Frederikus Salama, menambahkan, semua pelaku memang rata-rata adalah orang lokal di Tanbu. Sementara untuk perempuan yang menjadi tersangka juga merupakan pengedar, sama dengan yang lain.

" Ada yang kasus sabu-sabu dan ada pula kasus obat daftar G," katanya. (banjarmasinpost.co.id /man hidayat)