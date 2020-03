SEKARANG Marcus/Kevin Main! Live Streaming TVRI All England 2020, Marcus/Kevin vs Lee/Wang Chi Lin

Live Streaming All England 2020 via Live Streaming TV Online Youtube BWF, Live Streaming Usee TV dan Siaran Langsung TVRI

Live Streaming All England 2020 via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TVRI, Marcus/Kevin vs Lee Yang/Wang Chi Lin di Babak Semifinal Sedang Berlangsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming All England 2020 babak Semifinal tersaji pada Sabtu (14/3/2020).

All England 2020 dapat disaksikan via Siaran Langsung TVRI atau Live Streaming TVRI.

Link Live Streaming Marcus/Kevin vs Lee Yang/Wang Chi (Taiwan) di All England 2020 dapat diakses via Live Streaming Vidio.com, Usee.tv atau Youtube BWF (menggunakan VPN).

Pada babak semifinal, Tersaji Marcus/Kevin vs Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan) jelang laga Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Marcus Ellis/Lauren Smith.

Lee/Wang melaju ke fase empat besar setelah menundukkan wakil China, Huang Kai Xiang/Liu Cheng, 18-21, 21-18, 21-14.

Secara keseluruhan, ini akan menjadi pertemuan ketiga bagi kedua pasang pemain.

Namun, Marcus/Kevin unggul 2-0 dalam rekor pertemuan dengan pasangan yang menjadi unggulan ketujuh pada All England Open 2020.

Pada pertemuan terakhir, Marcus/Kevin menang 21-17, 21-17 pada fase grup Piala Sudirman 2019.

Sementara itu, Praveen/Melati akan menjumpai wakil tuan rumah, Marcus Ellis/Lauren Smith.