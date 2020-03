SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming Persib vs PSS Sleman di Liga 1 2020, Live TV Online

Live Streaming Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2020, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com

Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, menegaskan bahwa momen dua pertandingan yang berujung dua kemenangan beruntun sudah berlalu.

Dirinya mengatakan saatnya fokus hadapi PSS Sleman di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Duel pekan ketiga ini bakal menjadi laga yang sangat krusial untuk Persib Bandung.

Bagaimana tidak, tim berjulukan Maung Bandung itu sedang merayakan hari jadi yang ke-87, sehingga kemenangan pun diharapkan bisa menjadi hadiah dan momentum untuk perayaan ulang tahun.

Tak hanya itu, tim besutan Robert Alberts ini diharapkan tetap melanjutkan tren meraih tiga poin pada start Liga 1 2020.

Pelatih asal Belanda tersebut memahami hal itu, bahkan Robert pun ingin bisa membawa timnya kembali berjaya di kandang sendiri dengan meraih kemenangan tiga kali beruntun.

