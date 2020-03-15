All England 2020
SESAAT LAGI Praveen/Melati! Live Streaming Final All England 2020 Live UseeTV, BWF dan TVRI
SESAAT LAGI Praveen/Melati! Live Streaming Final All England 2020 Live UseeTV & BWF, Siaran Langsung TVRI
Sesaat Lagi Praveen/Melati Main! Link Live Streaming All England 2020 babak Final via Live Streaming TVRI dan Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.useetv.com dan saat ini Sedang Berlangsung. Marcus/Kevin main urutan kelima.
BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Siaran Langsung dan Jadwal All England 2020 babak Final pada Minggu (15/3/2020) akan menayangkan pasangan Marcus/Kevin via Live Streaming Usee TV dan Youtube BWF serta Siaran Langsung TVRI. Praveen/Melati main Sesaat Lagi.
Link Live Streaming All England 2020 babak Final dapat disaksikan via Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.useetv.com atau Live Streaming TVRI.
Laga Marcus/Kevin dan Praveen/Melati di Jadwal All England 2020 babak Final dapat diakses via Live Streaming Usee TV atau Youtube BWF (menggunakan VPN) mulai pukul 18.50 WIB.
• SEKARANG Marcus/Kevin Main! Live Streaming TVRI Final All England 2020, Link Streaming UseeTV & BWF
• SESAAT LAGI Marcus/Kevin! Hasil & Live Streaming Final All England 2020 di BWF, Praveen/Melati Juara
• SEKARANG Praveen/Melati Main! Live Streaming Final All England 2020 di TVRI & UseeTV, Marcus/Kevin?
• BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Final All England 2020 Live BWF & UseeTV, Marcus/Kevin Main
Indonesia memiliki dua wakil tersisa yang akan berjuang merebut titel pada turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut.
Dua wakil tersebut adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (ganda putra) dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (ganda campuran).
Pada partai final, Marcus/Kevin akan memperebutkan gelar dengan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang).
Endo/Watanabe menembus final seusai menundukkan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov, 21-16, 21-15, dalam 39 menit.
Bagi Marcus/Kevin, ini merupakan pertemuan kedelapan dengan Endo/Watanabe.
Endo/Watanabe unggul 5-2 dalam rekor pertemuan dengan Marcus/Kevin.
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|SEKARANG Marcus/Kevin Main! Live Streaming TVRI Final All England 2020, Link Streaming UseeTV & BWF
|SESAAT LAGI Marcus/Kevin! Hasil & Live Streaming Final All England 2020 di BWF, Praveen/Melati Juara
|SEKARANG Praveen/Melati Main! Live Streaming Final All England 2020 di TVRI & UseeTV, Marcus/Kevin?
|BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Final All England 2020 Live BWF & UseeTV, Marcus/Kevin Main
|SESAAT LAGI Link TVRI! Live Streaming Youtube BWF & UseeTV Final All England 2020, Marcus/Kevin Main