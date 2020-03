Saat Pandemi Virus Corona Terjadi, Ini 7 Langkah Jitu Pembelajaran Daring

Oleh Nailiya Nikmah, M.Pd, Ketua Jurusan Poliban Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebenarnya pembelajaran online atau daring bukan hal yang baru. Hanya saja, sejak penyakit corona ditetapkan sebagai pandemi atau wabah penyakit global oleh WHO, penerapan work from home dan stay at home untuk 14 hari yang ditetapkan oleh pemerintah, membuat kita harus mengoptimalkan strategi pembelajaran daring. Beragam kesan dan kisah di balik pembelajaran daring.

Jangan sampai keseruannya membuat kita melupakan tujuan utama kita. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan agar pembelajaran tidak melenceng dari tujuan utamanya.

Berikut tujuh langkah langkah jitu pembelajaran daring:

1. Tentukan Tujuan Pembelajaran

Tidak berbeda dengan strategi PBM lainnya, sebelum PBM berlangsung, para pengajar harus sudah menetapkan dan merumuskan tujuan atau capaian pembelajaran.

RPS dan perangkat persiapan PBM lainnya tetap harus menjadi landasan utama pembelajaran. Peserta didik pun harus tahu dan paham apa tujuan setiap mata kuliah bahkan materi yang ia ikuti saat itu. (Ini artinya, pengajar wajib membagikan RPS, peserta didik berhak mendapatkan RPS).

Dengan mengetahui tujuan yang jelas, kita jadi tahu setidaknya batas minimal apa yang harus kita upayakan untuk dicapai. Tanpa tujuan yang jelas, semua tidak akan terarah dengan baik.

• Vanessa Angel Terancam Ditahan? Istri Bibi Ardiansyah Sebutkan Sumber Narkotika yang Dimilikinya

• Konser Ayu Ting Ting Tidak Batal! Ibunda Bilqis Pastikan Tetap Menggelarnya, Tapi Ini Syaratnya

• Bupati Khalilurrahman Gelar Doa Burdah, Sembilan Warga Banjar Berstatus ODP Covid-19

• Viral Okum Anggota DPRD Blora Marah & Tolak saat Diperiksa Kesehatan Cegah Penyebaran Virus Corona

2. Pelajari Aplikasi yang Dipakai

Ada begitu banyak pilihan aplikasi dan platform yang bisa digunakan untuk mendukung strategi pembelajaran daring.