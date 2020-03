Virus Corona Sangat Buruk di Spanyol, Pep Guardiola Sumbang 17 Miliar untuk Tenaga Medis dan RS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seperti dikutip dari BBC, Spanyol menjadi salah satu negara di Eropa yang terkena dampak terburuk mewabahnya virus corona atau covid-19.

Berdasarkan data sampai hari Selasa (24/3/2020), di Spanyol sudah mendekati 40.000 orang yang terinfeksi dan 2.696 orang telah meninggal.

Merasa prihatin dengan keadaan itu, Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, ikut berkontribusi untuk memerangi virus corona di tanah kelahirannya, Spanyol.

Pep Guardiola telah menyumbangkan 1 juta euro (sekitar Rp 17,7 miliar) untuk memerangi wabah virus corona di Spanyol.

Guardiola, yang sedang menetap di rumahnya di Barcelona, telah berdiskusi dengan pengacaanya dalam beberapa hari terakhir untuk mencari cara terbaik menggunakan uangnya.

Guardiola akhirnya memakai uangnya untuk mendukung campaign yang dipromosikan oleh Medical College of Barcelona dan the Angel Soler Daniel Foundation.

Uang tersebut akan digunakan untuk membantu membeli peralatan medis dan bahan pelindung bagi staf rumah sakit yang terlibat dalam proses perawatan di rumah sakit.

https://www.bolasport.com/read/312076080/pep-guardiola-sumbang-17-miliar-untuk-perangi-virus-corona-di-spanyol