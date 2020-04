Lockdown India Kacau, Ini Kondisi Mantan Ayu Ting Ting, Shaheer Sheikh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lockdown India yang bertujuan mencegah Virus Corona atau Covid-19 berujung kekacauan. Lalu bagaimana kondisi Shaheer Sheikh, mantan Ayu Ting Ting?

Saat lockdown diberlakukan, Shaheer Sheikh yang kini berada di India pun mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap mengisolasi diri di rumah.

Melalui akun Instagram miliknya, Shaheer Sheikh membeberkan kegiatannya di rumah selama lockdown.

Antara lain merawat tanaman, membersihkan rumah, hingga menyuci piring sendiri.

Mantan kekasih Ayu Ting Ting ini pun tampak menikmati kesibukannya di rumah.

Meskipun ia sekarang berada di India, Shaheer Sheikh ternyata tak lupa dengan penggemarnya di Indonesia.

Melalui sebuah video, pemeran Arjuna dalam serial Mahabharata ini menyampaikan pesan untuk rekan dan fans di Tanah Air.

"#stayhome #stayhealthy and one more thing please use water wisely."

"Tolong tetap di dumah, tetap jaga kesehatan dengan sering cuci tangan."

"Jaga kebersihan rumah, dan hidup sehat semua. #dirumahaja," tulis Shaheer sembari membagikan momennya beraktivitas di rumah.