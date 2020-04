The King Eternal Monarch, Lee Min Ho Beradu Akting dengan Bintang Goblin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi oppa tampan Lee Min Ho segera bisa disaksikan dalam drama teranyarnya di SBS berjudul "The King: Eternal Monarch".

Dalam drama ini, oppa Lee Min Ho beradu akting dengan Kim Go Eun yang sebelumnya sukses dalam drama Goblin dan Cheese in The Trap.

Drama ini mengisahkan dua dunia paralel. Satu sisi menggambarkan Korea sebagai negara monarki konstitusional yang diperintah oleh kaisar Lee Gon (Lee Min Ho), dan satu lagi yang mirip dengan Korea saat ini, di mana Jung Tae Eul (Kim Go Eun) adalah seorang detektif.

Seri drama korea The King: Eternal Monarch akan tayang pada 17 April 2020 di saluran televisi Korea Selatan, SBS.

• Kim Jae Joong JYJ Bicara Soal Candaan Terinfeksi Corona, Ternyata Ini Alasannya

• Sederet Seleb Korea Jadi Bintang Iklan di Indonesia, dari BTS, NCT 127, Siwon hingga BLACKPINK

Drakor The King: Eternal Monarch ini digadang-gadang sukses besar berkat peran Lee Min Ho yang sempat vakum tiga tahun dari dunia akting. Untuk diketahui, Lee Min Ho terakhir membintangi drama Korea The Legend of The Blue Sea bersama aktris Jun Ji Hyun.

Selain Lee Min Ho, drama Korea The King: Eternal Monarch juga menjadi momen kembalinya Kim Go Eun

Ia terakhir kali berperan dalam drama Korea berjudul Goblin pada tahun 2017 silam.

Drama korea The King: Eternal Monarch ditulis oleh penulis Kim Eun Sook, sosok di balik seri drakor Lovers in Paris, On Air, Secret Garden, Goblin, Descendants of the Sun, dan Mr. Sunshine.

Sinopsis drama The King: Eternal Monarch ini juga mengisahkan tentang kaisar Lee Gon yang berusaha menutup portal dunia paralel yang dibuka oleh iblis yang dilepaskan oleh dewa ke dunia manusia.

Dalam drama ini kaisar Lee Gon juga memiliki interaksi yang tegang dengan Ku Seo Ryeong (diperankan oleh Jung Eun Chae), perdana menteri wanita termuda dan pertama Korea yang berkarakter dingin.