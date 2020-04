Es Krim Viennetta dari Walls Hadir Lagi, David Beckham Sampai Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira di tengah wabah Virus Corona atau Covid-19 untuk kamu penggemar es krim Viennetta dari Walls yang di tahun 2020 ini hadir kembali.

Salah satu es krim legendaris untuk generasi '90-an adalah Viennetta dari merek Wall's.

Viennetta dianggap jadi es krim yang cukup mahal dan membuatnya jadi cukup eksklusif pada masanya.

Sehingga tak heran jika tak semua orang mampu mencicipi es krim itu.

Ternyata cerita tentang es krim Viennetta ini tak hanya dimiliki warganet biasa.

Bahkan seorang David Beckham pun punya pengalaman tak terlupakan dengan es krim tersebut.

Di Insta Story-nya, beberapa waktu lalu Beckham membagikan momen saat ia sedang menikmati eskrim tersebut.

Beckham pun curhat lewat unggahannya tentang es krim Viennetta.

"Only on special occasion when I was a little boy," tulis Beckham.

Es Krim Viennetta dari Walls (Instagram davidbeckham)

Jika diartikan ke Bahasa Indonesia, artinya Beckham pun hanya memakan eskrim tersebut di momen atau acar tertentu saja saat ia masih kecil.