Wajah Via Vallen Saat Cover Lagu untuk Usir Bosan Imbas Virus Corona Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adanya Virus Corona kini semakin meresahkan masyarakat dunia, termasuk Via Vallen. Rival Nella Kharisma di dunia dangdut itu juga isolasi diri mencegah Covid-19.

Namun, Via Vallen mengaku sudah mulai mengalami kebosanan ketika berada di dalam rumah.

Hal ini tampak ditunjukkannya dalam video cover lagu di akun Instagram pribadinya @viavallen, Minggu (5/4/2020).

Dalam video tersebut, terlihat Via Vallen sedang mengcover sebuah lagu.

Via Vallen juga terihat bernyanyi dan mengganti nada dengan menyebut Covid-19.

Dari awal video, artis asal Jawa Timur itu terlihat sangat jenuh dengan kondisi yang dirinya rasakan saat ini.

Bahkan, Via Vallen menunjukkan ekspresi yang cemberut.

Hal ini dikarenakan Via Vallen seolah marah dengan wabah virus corona yang enggan mereda.

Pasalnya, hal ini membuat membuat sejumlah kegiatannya termasuk pekerjaannya sebagai penyanyi dangdut menjadi terhambat.

"Kegabutan ini di sponsori oleehhh #covid19 is killing Me

#imissmyjob already

Yg biasanya traveling sama keluarga kemana ajaa tapii berasa kurang waktunyaa karena harus balik lagi buat kerja, ehh skrg berasaa sangatt banyakk waktuuu tapii harus #dirumahaja demi kebaikan bersamaa

Bosen itu manusiawi, yg terpenting sekarang adalah keselamatan diri dan orang tersayang," tulis Via Vallen.