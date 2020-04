Pernah Menjadi Pembawa Acara Game Online, Inilah Fakta Cho Eun Jung

Beberapa gaya Soo Ji Sub saat sesi foto. Aktor So Ji Sub pemeran utama dalam drama korea Terius Behind Me resmi menikahi mantan penyiar Cho Eun Jung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seorang mantan reporter televisi, Cho Eun Jung berhasil mendapatkan hati So Ji Sub, aktor kenamaan di Korea. Mereka resmi mendaftarkan penikahan pada 7 April 2020.

Bagi K-Drama lover di tanah air, sosok Cho Eun Jung mungkin masih belum begitu dikenal. Ternyata dia sudah cukup lama berpacaran dengan So Ji Sub, sebelum akhirnya memutuskan menikah.

Dikutip dari Kompas.com, Cho Eun Jung merupakan seorang reporter asal Korea Selatan.

Perempuan kelahiran 25 Maret 1994 ini merupakan almuni Yewon School dan Seoul Arts High School jurusan Tari Korea.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya dan berhasil meraih gelar khusus Tari Korea, di Ewha Woman's University.

Perempuan cantik ini mengawali kariernya di dunia televisi pada 2014. Saat itu, ia menjadi pembawa acara game online yang berjudul League of Legends di TV kabel OGN.

Cho Eun jung dan So Ji Sub saat dipertemukan pertama kali di sebuah acara. (soompi)

Ia kembali memandu sebuah acara di SBS yang berjudul One Night of Entertaiment.

Setelah itu, Cho Eun Jung dipercaya menjadi pembawa acara di E-News Exclusive. Di acara itulah, dia dipertemukan dengan So Ji Sub yang hadir sebagai bintang tamu.

Kini namanya tengah ramai jadi perbincangan publik setelah melangsungkan pernikahan dengan bintang Terius Behind Me itu.

Pertemuannya bersama So Ji Sub berawal di acara E-News Exclusive. Ketika itu, ia mewawancarai So Ji Sub yang mempromosikan film, Be With You.