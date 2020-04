Begini Prediksi Tren Liburan Setelah Badai Virus Corona Berlalu

Editor: Didik Triomarsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Badai Virus Corona menerpa Indonesia, semua lini kehidupan di negeri ini termasuk pariwisata ikut terpuruk.

Dampak yang terjadi di sektor pariwisata karena adanya pembatasan perjalanan, sehingga banyak wisatawan membatalkan perjalanan ke lokasi-lokasi wisata di Indonesia.

Oleh karena itu, periode ini dianggap harus jadi momen untuk mempersiapkan gelombang wisatawan yang akan datang setelah pandemi corona berakhir.

"Setelah semua berakhir, turis akan jalan-jalan lagi. Balas dendam setelah berbulan-bulan di rumah atau istilahnya revenge tourism," Founder dan Chairman MarkPlus Tourism, Hermawan Kartajaya.

Pada saat itulah pelaku pariwisata harus memanfaatkannya. Persiapan itu harus dilakukan dari sekarang,” lanjutnya dalam sesi webinar bertajuk Covid-19 Crisis in Tourism: Threat and Opportunity yang digelar oleh MarkPlus Tourism pada Senin (6/4/2020).

Hermawan mengungkapkan, pada masa pandemi ini, ada dua hal yang bisa terjadi. Momen ini bisa menjadi tantangan, namun bisa juga kesempatan.

Menurutnya, pelaku pariwisata harus memanfaatkan ini menjadi kesempatan untuk membangun kekuatan.

"Ada dua hal, surviving dan preparing. Saya menyebut Wei Ji. Wei, dangerous lalu Ji, opportunity," kata Hermawan.

"Kalau dangerous makin berat, opportunity makin banyak. Ini bukan the end, tapi beginning of new Asia,: lanjutnya.



