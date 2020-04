Ini Sifat Asli Han So Hee, Spesialis Pelakor di The World of the Married

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID – Nama Han So Hee mendadak tenar sejak drama Korea The World of the Married tayang.

Kepopulerannya dikarenakan peran dalam drama itu sebagai pelakor atau perebut laki orang bernama Yeo Da Kyung.

Di samping itu, wanita kelahiran tahun 1994 ini mengaku bersifat tenang dan kalem.

"Juga, Da Kyung adalah tipe yang emosional. Dibandingkan dengannya, saya lebih bisa berpikir rasional ketika membuat keputusan. Saya bukan tipe orang yang berperilaku gegabah," ucap Han So Hee.

• Drama Korea The world of Married Trending Twitter, Ini Bocoran Episode 7

• Putri Jamila Minta Ini Sama Ariel Noah, Bilang Sayang dan Jatuh Cinta

• Inul Daratista Ganti Nama, Aksi TikTok Juri LIDA 2020 Bikin Heran Ruben onsu dan Ivan

Sebelum membintangi drama yang memegang rekor rating kedua tertinggi di Korea setelah Sky Castle ini, Han So Hee pernah bermain di drama 100 Days My Prince bersama D.O "EXO" dan Nam Ji Hyun.

Ia juga berakting dalam drama Money Flower pada 2017-2018. Uniknya, Han So Hee juga berperan sebagai orang ketiga di dua drama terdahulunya, yang membuat ia lalu dijuluki spesialis pelakor.

Meskipun karakternya membuat para pecinta drama Korea naik pitam kala menonton, kecantikan Han So Hee dianggap di luar batas. Baru-baru ini, Han So Hee melakukan pemotretan majalah dan diminta untuk mendeskripsikan karakter aslinya di kehidupan nyata.

Ia membandingkannya dengan karakter Yeo Da Kyung. "Da Kyung agak menyendiri dan pendiam, tetapi saya easy going (mudah bergaul) dan santai daripada dia," kata Han So Hee, dikutip Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Aktris Korea bintang drama The World of the Married, Han So Hee. (Soompi)

Ia juga mengatakan, bisa mudah mengobrol dengan orang yang baru dikenal.