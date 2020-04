Bikin Darah Tinggi, IG Han So Hee Pelakor The World of The Married Diserbu Warganet Indonesia

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok cantik dengan akting ciamik Han So Hee sebagai Yeo Da Kyung, pelakor di drakor The World of The Married membuatnya dibenci sekaligus dipuji oleh warganet. Akun instagramnya (IG) pun ramai diserbu warganet yang sebal sekaligus cinta.

Namanya pun ramai dibicarakan, seiring dengan makin tingginya rating penonton drama yang sedang hits itu saat ini.

Tak hanya seputar cerita drama itu, warganet pun mulai mengulik sosok Han So Hee melalui IG-nya.

Bahkan, warganet Indonesia ramai-ramai menyerbu instagram pribadi Han So Hee. Ada yang memuji kecantikannya, tapi tidak sedikit yang mencaci karena perannya yang membuat darah tinggi.

Berikut ini beberapa komentar warganet Indonesia pada unggahan foto Han So Hee di instagramnya @xeesoxe:

purnamaaahn: siapa yg mo marah klo pelakornya kek gini