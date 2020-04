Sinopsis Episode 8 The World of The Married, Sun Wo Berdarah-darah Dihajar Peneror

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple telah memasuki episode 8. Pada episode ini, intrik panas pasangan Ji Sun Wo dan Lee Tae Oh terus berlangsung.

Penonton pun kian penasaran dengan episode baru yang ditayangkan pada, Sabtu (18/4/2020). Untuk pertama kalinya, peringkat drama korea JTBC The World of the Married pun menembus 20 persen.

Episode terbaru dari drama ini mencetak peringkat nasional rata-rata 20,1 persen, menandai peringkat tertinggi baru sepanjang masa untuk drama hit.

Di samping itu, episode kedua SBS The King: Eternal Monarch mencetak peringkat nasional rata-rata 8,4 persen dan 11,6 persen untuk dua bagiannya, membuat rekor untuk drama baru.

Drama akhir pekan KBS2 Once Again tetap mendapat rating kuat, mencetak peringkat nasional rata-rata 21,3 persen dan 26,6 persen untuk malam itu.

Sementara drama Korea Hi Bye, Mama dari tvN menuju ke final dengan peringkat nasional rata-rata 4,8 persen untuk episode kedua terakhir, sementara Rugal dari OCN mencetak nilai rata-rata 1,5 persen untuk episode malam itu.

The World of the Married yang dibintangi oleh Kim Hee Ae, Park Hae Joon, dan Han So Hee tayang di JTBC untuk mengisi slot jumat dan sabtu. (Capture Youtube BPost)

Sinopsis The World of The Married episode 8:

Dilansir dari viu.com, pada The World of The Married episode 7 diceritakan Lee Tae Oh dan Da Kyung kembali ke kota Gosan bersama putri kecil mereka, Jenny. Rupanya kehadiran pasangan pelakor ini punya maksud tersembunyi kepada Ji Sun Woo.

Tae Oh mendatangi direktur rumah sakit tempat Sun Woo bekerja dan menawarkan donasi atas nama ayah mertuanya. Namun syarat yang diajukannya bikin penonton makin murka. Sebab, Tae Oh meminta agar Sun Woo disingkirkan dari jabatan Associate Director.

Sementara itu, pada episode 8, teror lagi-lagi datang ke rumah Sun Woo. Kali ini saat ia tengah sendirian. Peneror itu berhasil masuk ke rumahnya dan menganiaya dirinya. Beruntung, dia berhasil selamat setelah memukul peneror dengan botol anggur.