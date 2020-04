Belum Telat! 75 Ucapan Selamat & Mohon Maaf Sambut Ramadhan 2020/1441 H, Share IG WA & FB

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bulan Ramadan 1441 H akhirnya tiba. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk menyambut Bulan Puasa 2020 yang penuh berkah ini.

Salah satunya mengirim Ucapan Selamat dan Permohonan Maaf menyambut Ramadhan 2020 ini ke saudara atau sahabat melalui Instagram, Facebook hingga Whatsapp.

Berikut ini berbagai ucapan yang bisa dikirim lewat media sosial.

• Jadwal Tayang Ustadz Abdul Somad di TVOne, Aa Gym & Dasad Latif di Metro TV Saat Ramadhan 2020

1. Marhaban Ya Ramadhan ( Selamat Datang Ramadan).

2. Ramadhan Mubarak, Berbahagialah di bulan yang diberkati.

3. Congratulation dear you my Moslem friend, this is our time to include some abundance.

"Selamat berpuasa para sahabat muslimku terkasih, ini saatnya kita memperbanyak amal dan pahala"

4. Have a favor Ramadhan each one.

"Selamat menjalankan bulan ramadhan yang penuh dengan berkah"

5. I wish you have an incredible Ramadhan this year.