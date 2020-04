Betrand Peto Bikin Thalia Menangis Gegara Ini, Ruben Onsu dan Sarwendah Bereaksi

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertengkaran kembali terjadi antara Thalia dan Betrand Peto.

Pertengkaran sampai membuat anak perempuan Ruben Onsu dan Sarwendah ini menangis.

Apalagi ditambah dengan perkataan Betrand Peto, Thalia tak berhenti menangis.

Bahkan Melihat Thalia dan Betrand Peto kembali bertengkar, Ruben Onsu memberikan ancaman.

Hal tersebut sempat membuat Sarwendah kelimpungan untuk kedua anaknya dan menenangkan Thalia

Dalam Youtube Trans TV program Diary The Onsu, Ruben Onsu awalnya memberikan sebuah kado yang dibungkus kotak warna coklat.

Setelah dibuka, ternyata berisi ikan cupang.

Ya, kali ini permasalahannya hanya gegara ikan cupang.

Betrand Peto berteriak senang

"Oh my god, ikan cupang. Onyo suka banget ikan cupang," ujar Betrand Peto, dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Youtube Trans TV Official