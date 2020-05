Malam Ini Tayang Perdana The World of The Married Episode 1 TransTV, Perselingkuhan Tae Oh Terkuak

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID – Episode 1 The World of The Married, bakal tayang di TransTV malam ini, pukul 19.15 WIB, Senin (11/5/2020). Pada episode awal ini, akan menceritakan terkuaknya perselingkuhan Tae Oh, suami dokter Ji Sun Woo.

Setelah berbagai kejanggalan yang dilakukan suaminya, Sun Woo akhirnya mengetahui Tae Oh berselingkuh dengan putri temannya.

Diketahui, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) merupakan seorang direktur muda di sebuah rumah sakit keluarga dengan kehidupan sempurna.

Ia memiliki karir yang bagus dan suami tampan, bernama Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Selain itu, keluarga tersebut dikaruniai putra yang juga tampan dan menggemaskan.

Lee Tae Oh adalah seorang sutradara film yang sukses.

Namun, semua kehidupan keluarga Sun Woo berubah setelah dirinya mengetahui suaminya berselingkuh.

Lika-liku kehidupan berumah tangga akan diungkap dalam drama Korea The World of The Married, sebagaimana dilansir Viu.com.

Sinopsis The World of The Married episode 1:

Pada awal episode ini, tampak kehidupan Sun Woo yang bahagia dengan kehadiran suami dan putra yang menyayanginya.