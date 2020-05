Live Streaming TV One ILC Selasa 12 Mei, Kisruh Bansos - Sengkarut Antara Pusat dan Daerah

Live Streaming TV One ILC Kisruh Bansos - Sengkarut Antara Pusat dan Daerah

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming TVOne yang menyajikan Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (12/5/2020) malam ini yang akan dibawakan oleh Karni Ilyas.

Live streaming TV One ICL malam ini dapat diakses di website TV One atau di Youtube TV One mulai pukul 20.00 Wib. , seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

ILC malam ini akan membahas mengenai kisruh bansos selama pandemi Virus Corona atau Covid-19, sengkarut antara pusat dan daerah.

Warga yang tidak mampu harus gigit jari, bansos yang harusnya diterima masih menjadi mimpi sedangkan mereka yang mampu malah diberi.

"Disinkronisasi data harus segera dibenahi, sehingga sengkarut distribusi bansos Pusat & Daerah tak lagi terjadi," tulis akun instagram TV One pada Selasa (12/5/2020).

