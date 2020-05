Video Ariel NOAH & BCL Kini Malah Bikin Netizen 'Menjodohkannya', Sosok Ini Beri Peringatan

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seperti diketahui, sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia, Bunga Citra Lestari alias BCL sempat berduet dengan Ariel NOAH.

Kolaborasi itu mendapat sambutan luar biasa penggemarnya. Video BCL duet bareng Ariel NOAH menyanyikan Menghapus Jejakmu muncul 3 hari sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia. Duet ini langsung jadi video viral.

Setelah meninggalnya Ashraf Sinclair, video Bunga Citra Lestari berduet dengan Ariel Noah di YouTube IT'S ME BCL pun menjadi sorotan banyak pihak.

Video yang diunggah oleh Unge, nama panggilan BCL itu baru dipublikasikan tiga hari yang lalu sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia.

• Muntah di Penjara, Kondisi Roy Kiyoshi Diungkap Evelyn Nada Anjani dan Kriss Hatta

• Sosok Ibu Mertua Ahok BTP Akhirnya Terekspose, Lihat Foto Keluarga Puput Nastiti Devi

Lagu kolaborasi Menghapus Jejakmu yang dibawakan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah merupakan project atas permintaan penggemar..

Dalam postingan itu, BCL menjelaskan bahwa lagu Menghapus Jejakmu adalah lagu yang ingin diberikan Ariel Noah untuknya.

"Menghapus Jejakmu Premiere at 5pm on It’s Me BCL Youtube channel..! Go check it out and subscribe..!" tulis BCL dalam akun instagramnya, 14 Februari 2020.

Postingan ini, sampai Senin (11/5/2020) masih menjadi sorotan warganet.

Sampai Selasa (12/5/2020), postingan ini di instagram BCL sudah ditonton 24,331,669 tayangan.

Kini, komentar di postingan ini malah harapan warganet agar BCL dan Ariel NOAH berjodoh.