Sinopsis Lengkap The World of the Married Episode 4 di Trans TV, Sun Woo Balas Perselingkuhan Tae Oh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Sinopis Drama Korea (Drakor) The World of the Married episode 4 yang tayang di Trans TV, Kamis (14/5/2020) malam ini pukul 19.15 WIB.

Pada cerita The World of the Married episode sebelumnya, Ji Sun Woo berusaha mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Tae Oh lewat salah satu pasiennya yakni Min Hyun Seo.

Min Hyun Seo berpura-pura menjadi tetangga Da Kyung yang merupakan selingkuhan Tae Oh.

Tak cukup hanya ingin mendapatkan bukti tentang perselingkuhan keduanya, Ji Sun Woo juga berniat untuk mendapatkan bukti-bukti keuangan sang suami lewat Jae Hyuk, sahabat sekaligus akuntan kepercayaan Tae Oh.

Ekstrimnya, demi mendapatkan bukti-bukti dari Jae Hyuk, Ji Sun Woo akhirnya bersedia menyerahkan tubuhnya sebagai balasan perselingkuhan Tae Oh dan Da Kyung.

Berikut jalan cerita drama Korea The World of the Married episode 4 dikutip dari laman Tribunnews.com, Kamis (14/5/2020).

Ji Sun Woo memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu tentang perselingkuhan suaminya demi kepentingan berkas perceraian.

Ia ingin memenangkan harta gono gini serta hak asuh anak.

Di malam hari saat akan tidur, Ji Sun Woo menerima telepon dari Min Hyun Seo yang melaporkan hasil mata-matanya pada Da Kyung.

Ji Sun Woo kembali memeriksa mobil suaminya, aksinya dipergoki oleh Je Hyuk.