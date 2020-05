The World of The Married Episode 5 Malam Ini Trans TV, Sakit Hati Ji Sun Woo

Gambar poster drama The World of the Married.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama perselingkuhan Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung kembali hadir menemani waktu bersantaimu malam ini puku 19.15 WIB di Trans TV.

Sakit hati Ji Sun Woo atas pengkhianatan Lee Tae Oh masih berlanjut dalam episode 5 The World of the Married yang tayang malam ini.

Ya, masih seputar sakit hati Sun Woo melakukan sindiran-sindiran di episode ini.

Simak sinopsis The World of the Married episode 5 yang tayang hari ini Jumat 15 Mei 2020 di Trans TV pukul 19.15 WIB.

The World of the Married yang tayang di Trans TV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.15 WIB pasti selalu dinanti-nanti penggemarnya.

Sejak tayang perdana pada 27 Maret 2020 lalu, drama The World of the Married terus menuai kesuksesan.

Bahkan The World of the Married berhasil mencetak sejarah sebagai drama dengan rating tertinggi di Korea Selatan.

Ingin meneruskan kesuksesan The World of the Married, Trans TV pun menyiarkannya sejak Senin 11 Mei 2020 lalu.

Malam ini pukul 19.15 WIB, drama The World of the Married akan memasuki episode 5.

Drama The World of the Married yang tayang di Trans TV dibintangi oleh sejumlah artis ternama.