Bocoran Episode 16 The World of the Married, Lee Tae Oh dan Da Kyung Pisah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of the Married Episode 15 telah tayang pada Jum'at (15/5/2020) tadi malam.

Lagi-lagi pada episode terbarunya ini, The World of the Married Episode 15 berhasil menjadi drama yang paling banyak dicuitkan warganet. Ya, Episode 15 Trending Twitter.

Sejumlah spoiler pun berdatangan dari warganet yang telah menontonnya. Utamanya karena rumah tangga Da Kyung dan Lee Tae Oh yang akhirnya terguncang.

Seperti diketahui, di akhir episode 14 minggu lalu, Ji Sun Woo akhirnya membuat pengakuan mengejutkan kepada Da Kyung.

Sun Woo menyebut Lee Tae Oh telah berselingkuh dari Da Kyung dengan dirinya.

Begitu juga Jun Young, anak Lee Tae Oh dan Sun Woo yang sempat membuat penonton geregetan akhirnya meminta maaf kepada sang ibu, meminta untuk dijemput setelah dipukul ayahnya.

Sementara Jumat 15 Mei 2020 saat ini tengah tayang episode 15 The World of The Married, di media sosial sudah ramai dibahas spoiler episode 16.

Dilansir dari laman Tribun Kaltim, (16/5/2020) Grup Facebook The World of the Married Fanpage, menjadi satu dari sekian yang mengunggah spoiler ending drama ini.

Meski The World of the Married masih akan menayangkan episode 15 pada Jumat (15/5/2020) besok, warganet sudah dibuat ramai dengan beredarnya spoiler drama yang dibintangi Kim Hee Ae ini.

Dalam spoiler yang beredar di media sosial, mengungkapkan hubungan Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) dan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yang sebenarnya.

Hati-hati spoiler!

