Sinopsis The World of Married Episode 6, Ujian Perceraian Tae Oh dan Sun Woo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Sinopis drama Korea (Drakor) The World of the Married episode 6 yang tayang di Trans TV, Senin (18/5/2020) malam ini pukul 19.15 WIB.

Di episode 5 yang lalu, Ji Sun Woo blak-blakan menguak perselingkuhan Lee Tae Oh dan Da Kyung di hadapan kedua orangtua Da Kyung.

Tak hanya itu, Sun Woo juga menyebut kalau saat itu Da Kyung telah hamil anak dari suaminya.

Tak ayal, perceraian dengan Tae Oh pun jadi pilihan Sun Woo.

Di episode 6, anak Sun Woo dan Tae Oh, Joon Young kesal saat mendengar Mi Yun dan No Eul mengisahkan pengalaman setelah orangtua bercerai.

Mi Yun mengejar Joon Young dan berkata bahwa ia khawatir pada Joon Young.

Ye Rim bertanya apa yang membuat Je Hyuk benci padanya hingga memilih pergi bersama perempuan lain.

Da Kyung keluar rumah dan melihat Tae Oh sedang merokok.

Ia meminta Tae Oh mematikan rokok karena akan membahayakan janin dalam kandungan.

Tae Oh menyanggupi permintaan Da Kyung untuk memulai hidup baru.