The Raid 3 Sangat Dinanti, Sutradara Gareth Evans Akui Lebih Tertarik Proyek Lain

BANJARMASINPOST.CO.ID -Film The Raid dan The Raid 2 sukses membetot perhatian masyarakat di tanah air dan dunia. Tak heran jika kelanjutannya, The Raid 3 sangat dinantikan.

Namun Sutradara Gareth Evans mengakui tidak terlalu menggebu menggarap film ini. Kendati begitu, dia mengatakan bahwa film The Raid 3 seharusnya sudah dibuat sejak 3 tahun lalu.

Hal itu diungkapkannya ketika menjadi bintang tamu dalam bincang Cabinfever bersama Mira Lesmana.

Mira Lesmana menanyakan titipan pertanyaan soal kabar The Raid 3 yang memang dinantikan oleh banyak orang, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kami sangat suka dengan ide bagaimana jika The Raid 3 akan dibuat karena itu akan sangat berbeda tentunya. Tapi itu seharusnya bisa terjadi 3 tahun lalu," kata Gareth Evans seperti dikutip Kompas.com dari akun @milesfilm, Senin (18/5/2020).

Menurut Gareth Evans, orang-orang yang bekerja dalam film The Raid kini sudah semakin sibuk dengan beberapa proyek lainnya.

Tetapi, ia sangat terharu karena mendengar orang-orang masih menantikan kelanjutan cerita dari The Raid.

"Saya sangat senang mendengar orang-orang masih berharap film tersebut bisa terjadi karena ketika kami membuat film pertamanya, kami tidak pernah menyangka orang-orang akan menyukai dan menikmatinya," kata Gareth Evans.

Kemudian, Gareth Evans mengatakan sudah tidak terlalu menggebu untuk membuat The Raid 3. Namun, ia sangat berharap bisa bekerja sama kembali dengan orang-orang di balik film yang dibintangi oleh Iko Uwais tersebut.

"Menurutku, kini yang tersisa adalah keinginan untuk kami bekerja sama kembali dalam sebuah proyek dan kami akan menemukan proyek tersebut agar bisa berkumpul kembali," ucapnya.