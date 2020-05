Muncul Pose Ayah Noah Ashraf Sinclair Gigit Kuas, Ini Makna Foto Bunga Citra Lestari

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashraf Sinclair selalu dikenang, Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) tampaknya masih kepikiran dengan mendiang suaminya itu, Ayah Noah.

Ya. Bunga Citra Lestari mengunggah foto Ashraf Sinclair di instagram.

Sejak ditinggalkan Ashraf, baru kali ini BCL secara terbuka menyampaikan kerinduan pada sosok suami yang telah menemaninya bertahun-tahun.

Sebelumnya, pada momentum Lebaran, ia mengunggah foto bersama anaknya, Noah Sinclair dengan latar belakang foto sang suami.

Diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 karena serangan jantung.

Pada hari yang sama almarhum dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Tampak pada foto yang diunggah Bunga Citra Lestari tersebut rambut Ashraf masih panjang dan diikat.

Ashraf juga terlihat menggigit kuas dengan tangan berlumur cat ungu.

"Hey You, I miss you.. Each and everyday.., (Hei kamu, aku rindu kamu.. setiap hari..)," tulis BCL seperti dikutip dari Instagram-nya, @bclsinclair, Kamis (28/5/2020).

Lebaran pertama tanpa suami