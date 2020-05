15 Web Series Bollywood Ini Bisa Ditonton Gratis di YouTube

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat pandemi Covid-19 saat ini, diam di rumah adalah pilihan bijak. Namun, agar aktivitas di rumah tidak membosankan, menonton film lewat platform digital bisa menjadi pilihan.

Terlebih semua bioskop hampir di seluruh dunia ditutup.

Namun, beberapa aplikasi streaming mewajibkan para pelanggannya membayar untuk menikmati kontennya.

Bagi para pencinta film India atau Bollywood yang ingin menikmati tontonan gratis, sekarang ada sejumlah web series seru yang bisa ditonton di YouTube.

1. Kota Factory

Kota Factory bercerita tentang seorang siswa di kota bernama Kota.

Vaibhav, seorang pemuda berusia 16 tahun sedang mempersiapkan ujian IIT.

Kota Factory dibintangi oleh Jitendra Kumar yang berperan sebagai guru bernama Jeetu Bhaiya.

Serial garapan TVF ini memiliki lima episode dan sudah bisa dinikmati di YouTube.

2. What The Folks

What The Folks bercerita tentang sepasang suami-istri dan pengalaman mereka dalam menghadapi hubungan keluarga yang rumit.

Dinamika permasalahan keluarga yang diangkat menjadi daya tarik tersendiri dari serial ini.