Link Live Streaming TV One ILC Malam Ini, Ada Menkumham Yasonna Laoly Bahas Virus Corona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming TV One malam ini Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (2/6/2020) yang akan dibawakan oleh Karni Ilyas.

Live Video Streaming TV One ILC malam ini dapat diakses di website TV One maupun Youtube TV One, mulai pukul 20.00 Wib.

Indonesia Lawyers Club malam ini merupakan siaran ulang ILC pada Bulan April 2020 lalu, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari twitter Indonesia Lawyer Club.

Seperti diketahui, badai Corona telah mendera aspek perekonomian, kesehatan, sosial hingga hukum kita.

Dalam Siaran Ulang ILC Corona Badai Semakin Kencang ini menghadirkan Menko Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly dan Prof dr Ari Fahrial Syam (Dokter Spesialis Penyakit Dalam).

Link Live Streaming ILC di TV One malam ini dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

LINK

