Oknum ASN di Basarnas Terjerat Narkoba, Polisi: Tersangka Mengaku Kecanduan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Biasa sakau dan kecanduan, serta ada masalah keluarga. Itulah pengakuan yang dilontarkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan SAR Nasional (Basarnas), IS, kepada penyidik kepolisian Satnarkoba Polres Banjarbaru, Kalsel, saat terjerat dan ditangkap kaitan narkoba.

"Dia (IS) memang sudah bisa dikatakan candu atau addict. Jika dia ada waktu luang, menyabu," kata Kepala Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Banjarbaru, AKP Elche, Selasa (2/6/2020).

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak polres hingga terungkapnya kasus menjerat oknum ASN di Basarnas ini, IS kebetulan menelpon RH warga sipil yang ditangkap sebelumnya.

"Untuk IS memang target operasi sejak Maret lalu. Saat itu, kami mendapat informasi dari masyarakat, IS memakai. Sedangkan RH, menjual ke IS," imbuh AKP Elche Angelina.

Sebelumnya, saat Senin (1/6/2020), petugas mendapati barang bukti 2,15 gram sabu dari tangan RH.

• Tersangka Narkoba Perampas Pistol Polisi Dibekuk di Kabupaten HSS

• Buru Pengedar Narkoba di Cempaka, Polisi di Banjarbaru Kejar-kejaran hingga Amankan 4 Tersangka

• Lima Pengedar Sabu Dibekuk Satresnarkoba Banjarbaru di Lokasi Berbeda

• 11 Pengedar Sabu Diamankan Satresnarkoba Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan

• Jaringan Sabu dan Ineks di Banjarbaru Terbongkar, Tiga Pengedar dan Satu Pemodal Diciduk

Bertepatan saat RH sedang diamankan, IS menelpon dengan maksud membeli sabu itu.

Aparat pun kemudian menjanjikan bertemu IS di pinggir jalan, di Kecamatan Landasan Ulin.

Saat itulah, Elche menceritakan, bahwa IS tidak berkutik saat petugas mengamankan sedang bertransaksi narkoba.

"Saat itu, kami minta IS menunjukkan sisa yang dikonsumsi. Ternyata disimpan di jok motor, seberat 0,27 gram, berserta alat isap,” tandas polwan Cantik ini.