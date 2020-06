Penghasilan Baim Wong Kini Lebih Besar dari Raffi Ahmad dan Atta Halilintar, Angkanya Capai Segini

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Channel Youtube milik Baim Wong, Baim Paula kini menjadi nomor 1 di Indonesia. Penghasilan suami Paula Verhoeven dari Youtube pun sukses menyalip Raffi Ahmad dan Atta Halilintar.

Kanal YouTube milik Baim Wong, Baim Paula kini tengah naik daun. Beberapa kali, kanal YouTube milik suami Paula Verhoeven ini menduduki peringkat pertama Top YouTuber Indonesia versi social blade.

Channel Baim Paula pun bisa mengalahkan Rans Entertainment hingga Atta Halilintar yang memiliki subscribers lebih banyak.

Ternyata bukan hanya peringkat, penghasilan kanal YouTube Baim Paula juga dinilai lebih besar dibandingkan dengan milik Raffi Ahmad dan juga Atta Halilintar.

Masih melalui portal socialblade.com pada 5 Juni 2020, kanal YouTube Baim Paula diestimasikan memiliki pendapatan 81 ribu dolar AS hingga 1,3 juta dolar AS.

Atau setara dengan Rp 1,1 miliar hingga Rp 18,2 miliar per bulan.

Baim Wong kasih pekerjaan ke fansnya ((Youtube channel Baim Paula))

Sementara untuk kanal YouTube milik sahabatnya, Rans Entertainment diestimasikan berpenghasilan 56,3 ribu dolar AS hingga 900 ribu dolar AS. Atau setara dengan Rp 788 juta hingga Rp 12 miliar per bulan.

Sedangkan untuk pemilik subscribers terbanyak di Indonesia, Atta Halilintar tercatat diestimastikan mendapatkan 30,8 ribu dolar AS (Rp 431 juta) hingga 492,3 ribu dolar AS (Rp 6,9 miliar).

Sebelumnya, Baim Wong telah menuliskan rasa terima kasih dan pesan saat kanal Baim Paula menembus peringat 1 Top YouTuber Indonesia pada 4 Juni 2020 lalu.

Kabar bahagia ini langsung diunggah Baim Wong melalui media sosial Instagram miliknya, @baimwong.