Video Kekeyi 'Keke Bukan Boneka' Muncul Lagi di Youtube, Tetap Trending Nomor 1

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video klip lagu Kekeyi berjudul Keke Bukan Boneka muncul kemballi di YouTube, Jumat (5/6/2020) sore. Video itu sebelumnya sempat menghilang dari kanal youtube akibat di-take down oleh pihak youtube.

Video dari Rahmawati Kekeyi Putri Cantika alias Kekeyi itu pun masih menjadi trending nomor 1 menggeser posisi video prank Sule dan Andre Taulani yang sebelumnya menjadi trending pada, Jumat (5/6/2020).

Video yang kini telah ditonton lebih dari 19 juta orang itu kembali muncul pada Jumat sore dan menuai banyak komentar dari para netizen.

• Thalia dan Thania Putri Onsu Ulang Tahun, Betrand Peto Larang Ruben Onsu dan Sarwendah Kasih Kejutan

• Bukan dengan Engku Emran atau Anak Tirinya, Laudya Cynthia Bella Pamer Foto Lebaran dengan Benda Ini

"Hilang dari trending satu, dan kembali lagi menjadi trending satu, apa yang terjadi pada youtube?" komen salah satu netizen pada video tersebut.

Di-take downnya video tersebut sempat menimbulkan kehebohan didunia maya dan membuat beberapa nama artis besar ikut berkomentar.

Di antaranya adalah Kevin Aprilio yang sempat mengcover lagu tersebut berasama rekan satu bandnya Widy, Kevin menggunggah potongan percakapannya bersama Kekeyi di akun instagramnnya dengan menuliskan keterangan yang menyayangkan sikap dari pihak yang men-take down video trsebut tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu.

"Kenapa di take down?? Miripnya cuman sedikit bgtt, bukan part yang ada nada vocal, dan belum tentu @rahmawatikekeyiputricantikka23 nyadar pas dia bikin part ‘aku bukan boneka’? Tlg lah pihak yg takedown jgn di takedown gitu aja. Hargai juga Kekey susah payah bikin clip, lagu, dan semua aspek lainnya. Wah parah sih. Seenggaknya ada ngobrol dulu / gimana gitu sebelum take down... Tolong lah liat sisi positifnya orang. Jangan lihat dari satu / dua sisi saja. Orang baik ini. #savelagukekey," ujar Kevin.

Chat Kevin Aprillio dengan Kekeyi (instagram Kevin Aprillio)

Hilangnya video tersebut juga sempat menyebabkan Rinni Wulandari penyanyi lagu "Aku Bukan Boneka" yang dinilai mirip dengan lagu "Keke Bukan Boneka" milik Kekeyi disinyalir sebagai penyebab lenyapnya video klip lagu tersebut di Kanal Youtube.

Akibat dari amukan netizen tersebut Rinni Wulandari akhirnya buka suara untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi melalui unggahan sebuah foto berisi tulisan berlatar hitam diakun istagram miliknya @rinni_w.

"Halo semua ! Nampaknya ada yang harus diluruskan nih karena membludaknya komentar di postingan social media aku.