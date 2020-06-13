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Daftar Harga HP Realme Juni 2020, Cek Spesifikasi Realme Narzo, Realme X3 SuperZoom, Realme Narzo 10
Daftar Harga HP Realme Juni 2020, Cek Spesifikasi Realme Narzo, Realme X3 Superzoom, Realme Narzo 10
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Daftar Harga HP Realme terbaru di Bulan Juni 2020, simak juga bocoran harga dan spesifikasi Realme Narzo, andalan terbaru di kelas bawah.
Terbaru, Realme Indonesia mulai memperkenalkan Realme Narzo 10 yang akan Resmi dihadirkan di Indonesia mulai 16 Juni 2020 berbarengan dengan launching Realme X3 Superzoom.
"Helio 90T, layar Ultra Smooth dengan refresh rate 90Hz, dan 48MP Quad Camera! Spesifikasinya oke banget nih buat nemenin kamu main game seharian," tulis akun Realmeindonesia.
Launching Realme Narzo 10 dimulai pada tanggal 16 Juni 2020 mulai jam 13:00 WIB di channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan website realme.com/id.
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Spesifikasinya tentu tidak bakal jauh berbeda dengan Realme Narzo yang telah dirilis di India.
Sebelumnya, Realme merilis smartphone terbaru untuk segmen entry level, yakni Realme Narzo 10 dan Narzo 10A di India pada Senin (11/5/2020) lalu.
Berikut spesifikasi masing-masing ponsel :
Spesifikasi Realme Narzo 10A
Layar
Realme Narzo 10A mengusung layar HD Plus seluas 6,5 inci dengan aspek rasio 20:9 dan rasio screen-to-body mencapai 89,8 persen.
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