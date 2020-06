Jadwal Liga Jerman Pekan 32, Werder Bremen VS Bayern Munchen dan Dortmund vs Mainz

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Jerman pekan 32 via live streaming Molatv menyajikan laga - laga seru diantaranya Werder Bremen vs Bayern Muenchen dan Borussia Dortmund vs Mainz.

Live Streaming Mola TV Bundesliga atau Liga Jerman akan disiarkan langsung mulai Selasa, (16/6/2020).

Link Live Streaming Werder Bremen vs Bayern Muenchen dapat diakses mulai Rabu, (17/6/2020) pukul 01.30 WIB.

• Tim Gunung Sambung Akan Bawa Eks Pemain Martapura FC di Liga 3

Sedangkan live streaming Borussia Dortmund vs Mainz dapat diakses pada Kamis, (18/6/2020) pukul 01.30 WIB.

Bayern Munchen pada pekan ini akan menjadi sorotan utama dan diduga akan mampu memastikan gelar mereka musim ini.

Poin mereka di posisi puncak kini sudah mencapai 73 poin, unggul sembilan angka dari pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund.

Jika pada laga melawan Bremen mereka bisa meraih tiga poin, Munchen bisa dipastikan menjadi juara musim ini.

Sebab poin mereka tidak akan terkejar oleh Dortmund mengingat kompetisi hanya tersisa empat laga setelah pekan ini.

• Barcelona vs Leganes Live Streaming Beinsports 1, Ini Prediksinya : Liga Spanyol Pekan 29

Menjelang laga pun, Munchen masih berada di atas angin mengingat mereka belum terkalahkan dari enam laga terakhirnya semenjak Liga kembali bergulir