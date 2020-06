Daftar YouTubers Artis Berpenghasilan Tertinggi, Baim Paula Juara dengan Pendapatan Segini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain sebagai artis, Baim Wong kini lebih dikenal sebagai salah satu YouTuber sukses di tanah air. Suami Paula Verhoeven itu bahkan dinobatkan sebagai Youtuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia lewat channel, Baim Paula.

Baim Wong, ayah dari Kiano Tiger Wong mampu mengalahkan Youtuber lain yang lebih dulu eksis dengan jutaan pengikut. Sebut saja Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Ahmad, Andre Taulany, Deddy Corbuzier dan lainnya.

Menawarkan hiburan lewat berbagai konten kreatif, channel Youtube Baim Paula kini memiliki 14,4 juta pengikut atau followers.

Dalam kanal youtubenya, Baim Wong menayangkan hiburan berupa aksi memberikan bantuan pada orang-orang dengan ekonomi lemah. Dia pun tak segan menyamar sebagai orang gila, agar aksinya kian menarik.

Seperti dalam video yang diunggah setahun lalu ini:

Seperti diketahui, platform media sosial seperti Youtube telah menjadi tambang uang bagi kalangan selebritis.

Nama besar serta konten menarik membuat mereka kebanjiran subscribers hingga belasan juta, dan membuat mereka ketiban rezeki.

Mengacu data Social Blade, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi.

Pasangan ini meperoleh penghasilan di kisaran US$ 59.300 hingga US$ 949.100 per bulan.

Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis, bahkan Raffi Ahmad.