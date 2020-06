Ikuti Riasan Memukau Barbie Look Ala Selebritis Kalsel Ini

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID- Sejumlah perempuan ada yang menganggap boneka Barbie sebagai salah satu simbol kecantikan. Tak heran, banyak yang ingin punya penampilan wajah menawan layaknya Barbie.



Riasan memukau ala Barbie atau Barbie look ini kerap terlihat seperti umumnya make up ala perempuan milenial di Korea Selatan dan Jepang.



Menurut Nurul HIdayah Anggraeni SE, Make Up Artist (MUA) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ( Kalsel ), makeup look Barbie, semua wajah bisa saja, baik remaja, dewasa atau tata rias pengantin sekarang ini.

"Make up tak perlu terlalu tebal, tapi yang soft saja," ujar Model Banua dan Putri Pariwisata Tanah Bumbu 2018 ini.

Adapun tips makeup-nya, boleh pakai softlens yang lebih menunjang penampilan. Sedangkan pada bagian mata look Barbie sangat identik dengan warna pinky.

Selanjutnya di bagian bawah mata gunakan eyeliner warna silver yang ada gliter-gliternya sampai ke bagian lekukan mata dekat hidung.



Sapukan lipstik berwarna pinky juga, bisa pula gunakan lip oil. Hindari lipstik yang sifatnya matte.



Intinya, jelas Putri Otonomi Daerah RI 2019 ini, bagian wajah yang mesti ditonjolkan dalam makeup ala Barbie ini adalah bagian mata dan bibir.

Sedangkan bagi Gusti Barbie, penyanyi dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel, sangat suka menggunakan make up ala Barbie. Bagian pada wajah yang paling ditonjolkan adalah mata. Alasannya biar terlihat besar dan mencolok.

"Penggunaan warna kosmetiknya saya pilih harus satu tingkat lebih terang dari warna kulit," pemilik nama asli Gusti Kartini Azhar ini.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)