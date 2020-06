Jennie BLACKPINK Ungkap Memar di Lutut karena Koreografi Single Baru, How You Like That Trending

BLACKPINK How You Like That

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan BLACKPINK dalam comeback mereka lewat lagu How You Like That benar-benar memukau penggemar.

Dalam tempo 7 jam sejak dirilis telah ditonton 38 juta kali. Video klip lagu ini pun menjadi trending nomor 1 di Youtube, Jumat (26/6/2020).

Ada cerita dibalik video " How You Like That" yang dinantikan BLINK, para penggemar BLACKPINK, hari ini, Jumat (26/6/2020).

Ketika melakukan jumpa pers pukul 14.00 waktu setempat dan dihadiri 500.000 penggemar virtual, Jennie sempat menceritakan tentang memar di bagian lutut para personel BLACKPINK.

Meskipun dia tidak bisa menunjukkan bocoran koreografi lagu "How You Like That", Jennie bercerita mereka telah berlatih gerakan tarian hingga mengalami memar di lutut.

Namun, Jennie atau ketiga anggota BLACKPINK lainnya, seperti Rose, Lisa dan Jisoo seperti tak terpengaruh dengan luka tersebut.

Mereka justru tertawa membandingkan memar siapa yang lebih terlihat.

Lagu baru BLACKPINK ini menurut Jennie lebih segar dibanding lagu-lagu mereka sebelumnya.

"How You Like That" adalah lagu hip hop dengan beat bertenaga serta ledakan yang melibatkan karisma unik BLACKPINK.

Lagu tersebut dimulai dengan musik orkestra dan dilanjutkan dengan melodi adiktif.