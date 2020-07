Penyebab Baim Wong Tetap Kokoh Jadi YouTuber Nomor 1, Bandingkan dengan Nikita Mirzani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat banjir bully warganet bahkan disebut disindir Nikita Mirzani, Baim Wong malah kian kokoh sebagai YouTuber Nomor 1 Indonesia. Apa penyebab ayah Kiano Tiger Wong itu bertahan?

Diketahui, memasuki paruh kedua tahun ini, suami Paula Verhoeven masih kokoh sebagai Youtuber Indonesia dengan penghasilan bulanan tertinggi.

Hal ini berdasarkan data Social Blade, hingga Minggu (5/7/2020), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia terlaris dengan nilai penghasilan bulanan tertinggi di tanah air.

Mereka meraup penghasilan di rentang US$ 55.200 - US$ 883.400 atau Rp 800 juta - Rp 12,81 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Baim Wong mengalahkan Youtuber Indonesia lainnya, seperti pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan akun Rans Entertainment.

Didukung 16,5 juta subscribers, Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan bulanan US$ 32.500 - US$ 519.800 setara Rp 471,25 juta - Rp 7,54 miliar.

Baim Wong juga mematahkan dominasi para Youtuber Indonesia yang memiliki jumlah subscribers lebih banyak.

Misalnya Atta Halilintar dan Ria Ricis yang hingga akhir pekan ini sudah menggamit subscribers masing-masing sebanyak 24,3 juta dan 21,3 juta.

Berikut ini 5 fakta mengenai Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula) yang masih menjadi primadona sebagai Youtuber Indonesia terlaris.

1) Jumlah subscribers terus bertambah