Lingkar Pinggang Seo Ye Ji Disoroti Warganet, Bintang Its Okay Not To Be Okay Ungkap Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendadak nama aktris asal Korea Selatan Seo Ye Ji menjadi ramai diperbincangkan baru-baru ini. Hal tersebut lantaran lingkar pinggang bintang drama Its Okay Not To Be Okay yang terlihat tak biasa.

Ya, lingkar pinggang Seo Ye Ji mencuri perhatian warganet ketika salah satu potongan adegannya di drama Its Okay Not To Be Okay tersebar di internet, Selasa (7/7/2020).

Dalam episode drama Korea terbarunya yang tayang 5 Juli lalu, Seo Ye Ji memamerkan pinggang mungilnya dalam busana crop top pink.

Dilansir dari Tribunnews.com yang mengutip Koreaboo, disebutkan dalam profilnya bahwa Seo Ye Ji memiliki tinggi badan 170cm dan berat badan 43kg saja.

Tak heran jika pinggang Seo Ye Ji tampak sangat ramping.

Melihat bentuk pinggang Seo Ye Ji itu, warganet berkomentar kocak pada salah satu laman Instagram yang membagikan foto-foto sang aktris di Instagram.

nounay07, "Pinggangnya sama kaya paha gue masa."

iam.orie, "Gw yg enggap , pinggang gw 3x lebar pinggang dy."

sandriakyoichi, "Pasti si ko moen yeong ga pernah sarapan lontong sayur pake bakwan siangny baso telor am es teh manis mlemnya makan nasigoreng tek tek pake pop ice."

lindriadistiani, "Di mana kah letah usus keci, besar ginjal dan rahim nya bwkakakakaka, aku takut mereka terik karna saling berebutan ruang."