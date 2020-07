LINK RCTI! Live Streaming Juventus vs Atalanta, Nonton Gratis TV Online RCTI Plus Kick Off 02.30 WIB

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang Cagliari dalam laga Liga Italia di Allianz Stadium, Senin (6/1/2020). Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini lanjutan laga Liga Italia antara Juventus vs Atalanta Minggu (12/7/2020) dini hari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini laga Liga Italia antara Juventus vs Atalanta Minggu (12/7/2020) dini hari.

Live Streaming Juventus vs Atalanta bisa ditonton gratis melalui Live Streaming TV Online RCTI Plus yang dijadwalkan tayang jam 02.30 WIB (kick off)

Selain lewat Live Streaming RCTI, laga Juventus vs Atalanta juga bisa disaksikan melalui laman Video Streaming Vidio.com.

Juventus wajib mengalahkan Atalanta untuk memperbesar peluang mempertahankan gelar juara Liga Italia musim ini.

Juventus saat ini masih menjadi kandidat kuat juara karena berada di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin dari 31 laga.

Namun, Juventus harus tetap waspada karena saat ini keunggulan mereka tidak terlalu jauh dari tiga tim di bawahnya dan kompetisi masih menyisakan tujuh laga lagi.

Posisi Juventus secara berurutan saat ini diikuti oleh Lazio (68 poin), Atalanta (66) dan Inter Milan (65).

Laga Juventus vs Atalanta merupakan lanjutan pekan ke-32 Liga Italia yang akan berlangsung di Stadion Allianz.

Juventus mendapat kabar baik karena Paulo Dybala dan Matthijs De Ligt bisa dimainkan melawan Atalanta.

Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya, Dybala dan De Ligt harus absen karena akumulasi kartu pada laga pekan ke-31 melawan AC Milan, Kamis (7/7/2020).