LINK Live Streaming RCTI Napoli vs AC Milan Kick Off Jam 02.30 WIB, Nonton Gratis di RCTI Plus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini menyajikan laga Liga Italia big match Napoli vs AC Milan Senin (13/7/2020) dini hari.

Live Streaming Napoli vs Milan bisa ditonton gratis melalui siaran langsung televisi maupun Live Streaming RCTI Plus mulai jam 02.30 WIB (kick off).

Selain itu, Live Streaming Napoli vs AC Milan juga bisa disaksikan melalui tayangan Live Streaming TV Online Beinsports 2 via beinsports.com dan laman Video Streaming vidio.com Premier (berbayar).

AC Milan akan menghadapi tuan rumah Napoli pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadio San Paolo.

AC Milan saat ini seolah mampu mengalahkan siapa saja, tetapi Napoli bukanlah lawan yang mudah.

AC Milan meraih dua kemenangan beruntun.

Pasukan Stefano Pioli menghajar peringkat dua Lazio 3-0 dan menghantam pemimpin klasemen Juventus 4-2.

Di markas Lazio, AC Milan menang melalui gol-gol Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, serta penalti Zlatan Ibrahimovic. Setelah itu, Rossoneri membungkam Bianconeri.

Sempat tertinggal 0-2, AC Milan mencetak empat gol balasan melalui Ibrahimovic (penalti), Franck Kessie, Rafael Leao, dan Rebic.

Kali ini, AC Milan mengincar kemenangan di kandang Napoli. Kemenangan akan membawa AC Milan menggusur Napoli dari peringkat enam klasemen.