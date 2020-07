Penampakan Weird Genius di Times Square New York, Lagu Lathi Mendunia Diungkap Reza Arap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Poster Grup Grup Weird Genius terpampang pada baliho besar di Times Square New York, Amerika Serikat.

Sekaligus jadi bukti bila dunia melirik lagu Lathi dari Grup yang digawangi oleh Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu itu.

Ya, kabar membanggakan itu diketahui dari unggahan Reza Arap di akun Twitter pribadinya.

"I dedicate this post to sum people who tried so hard to destroy my career on youtube and in digital scene few years ago (Saya dedikasikan unggahan ini pada beberapa orang yang mencoba begitu keras merusak karir saya di YouTube dan digital beberapa tahun lalu)," tulis Reza di akun Twitter @YBRAP.

Ia juga menyertakan video pendek yang memperlihatkan grup beraliran EDM tersebut bertengger di baliho di Times Square New York.

"Yall might still hatin on me. It's fine. Keep hatin while me n my team in struggle waiting for me to post this shit. Weird Genius in Time Square NY everybody. (Kalian semua mungkin masih membenci saya. Tidak apa-apa. Teruslah membenci selagi saya dan tim saya menunggu saya mengunggah ini. Weird Genius di Time Square NY)," tulisnya lagi.

Pada baliho di salah satu gedung tersebut terlihat tiga orang personil Weird Genius.

Sementara itu, di sisi lain, terlihat video ajakan untuk streaming lagu mereka "Lathi".

Tak hanya itu, di bawah baliho besar itu tertulis,"Top 100 milions streams with lastest release Lathi".

Unggahannya tersebut mendapat respon dari berbagai rekan selebritinya.